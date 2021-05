Fariba Tehrani | la confessione su Giulia Salemi e scoppia in lacrime all’Isola dei Famosi | “Momenti terribili…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 22 maggio 2021)è ancora una naufraga dell’Isola dei2021. Durante l’ultima diretta era finita in nomination “per punizione” perché aveva violato il regolamento ma alla fine l’eliminata della puntata di venerdì 21 maggio è stata Rosaria Cannavò che ha poi perso anche al televoto flash per restare su Playa imboscadissima. Ma la mamma diè di nuovo finita in nomination: la sfida a due puntata dalla finale è al femminile perché si batterà al televoto contro Miryea Stabile. Ma a proposito di sua figlia, le due hanno rapporto molto stretto come dimostrato anche durante i collegamenti Palapa-studio che, come riporta il sito Biccy, ha suscitato la curiosità degli altri naufraghi de L’Isola. Quindisi è aperta e spiegato che lei esono ...