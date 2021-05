Falcone | Contrada | ' Lo incontrai cinque giorni prima della strage | struggente rimpianto'

(Di sabato 22 maggio 2021) Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - "per l'ultima volta Giovannidi Capaci. Eravamo all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove stavo deponendo al processo sui delitti politici di Cosa nostra. Se non ricordo male era il 18 maggio del 1992. Ci siamo salutati velocemente. Quella fu l'ultima volta. Pochidopo seppi che era stato ucciso nella. A 29 anni di distanza posso solo dire che restailper la perdita di un uomo, di un magistrato". A parlare con l'Adnkronos è Bruno, l'ex dirigenteSquadra mobile di Palermo ed ex funzionario del Sisde. "Lo dico da uomo, da ...

Due progetti esecutivi per la realizzazione di altrettante scuole per l'infanzia sono stati presentati dal Comune in adesione a un avviso pubblico lanciato lo scorso marzo del ministero dell'Interno.