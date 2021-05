Edson Tavares | chi è l’ex fidanzato di Gessica Notaro

(Di sabato 22 maggio 2021), noto come Eddy: chi èdi? Il giovane, originario di Capo Verde, aggredì e sfigurò con l’acido la modella nel 2017. Oggi, è condannato a 15 anni di carcere., la storia– Photo Credits: ilsussidiario.netha 32 anni ed è originario di Capo Verde, in Africa. Da diversi anni viveva a Rimini., nata nel 1989, era un’addestratrice di delfini appassionata al mondo della moda. Nel 2007 arriva in finale a Miss Italia dopo aver ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Edson Tavares

, ex compagno Gessica Notaro/ L'aggredì con l'acido: 15 anni e no sconti La giovane ricorda ancora alla perfezione ciò che accadde in un giorno d'inverno di quattro anni fa al punto che ...Lo scorso dicembre 2020 la Cassazione ha confermato la condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni a carico di, ex compagno di Gessica Notaro - oggi ospite di Verissimo - nonché l'uomo accusato di averla perseguitata e poi sfregiata con l'acido. Con la sentenza di terzo grado è stato confermato ...Gessica Notaro, ha provato tanta sofferenza, su Instagram ha mostrato ai suoi followers i suoi due interventi di chirurgia al viso ...Filippo Bologni è il fidanzato di Gessica Notaro, l’ex Miss Italia che ha ritrovato il sorriso tra le braccia del campione di equitazione ...