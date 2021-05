Denise Pipitone | il colpo di scena | indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave

(Di sabato 22 maggio 2021)dinella vicenda che riguarda la scomparsa di, la bambina sparita nel nulla ormai da quasi 17 anni. Durante la trasmissione “Quarto Grado”, andata in onda ieri sera su Rete 4, è stata data notizia dell’iscrizione nel registro deglidi. La svolta nelle indagini non è stata ancora confermata dalla Procura di Marsala, ma si attendono sviluppi nelle prossime ore. +++sono+++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di...

Ci sarebbero due indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Marsala sulla scomparsa di, la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva ancora quattro anni. A rivelarlo la trasmissione Quarto Grado , andata in ...Il legale di Piera Maggio rompe il silenzio dopo la notizia bomba lanciata dal conduttore di Quarto Grado su Anna Corona e Beppe ...Non è Denise Pipitone la ragazza segnalata a Scalea per la somiglianza con la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. La 19enne si è sottoposta all’esame del Dna, come emerso dal programma Pom ...Cronaca - Il conduttore Gianluigi Nuzzi spiega: 'Torna sotto inchiesta Anna Corona. Indagato anche Giuseppe Della Chiave'. Anna Corona è l'ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico di Denise. Mentre ...