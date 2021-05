Conte: “Adesso i miei giocatori sanno come si vince, abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alle altre” (Di sabato 22 maggio 2021) Antonio Conte non vuole sentire parlare di vacanza, domani l’Inter festeggerà lo scudetto, ma il tecnico nerazzurro vorrà vedere il massimo impegno contro l’Udinese: “Affrontiamo una buonissima squadra, dovremo cercare di dare il massimo fino all’ultimo – spiega il mister a InterTv -. Vogliamo chiudere nella giusta maniera, considerando che alzeremo un trofeo. I mille ospiti presenti allo stadio? Penso che sia sicuramente un bel segnale rivolto, come dire, alla normalità. E mi riferisco anche alla finale di Coppa Italia e all’Europeo. I tifosi sono mancati tantissimo, domani sarà bello averne qualcuno con noi. In generale vogliamo sempre renderli orgogliosi, specialmente quando sono presenti. Mi auguro di rivederli tutti il prima possibile. Sicuramente quando alla fine vinci lo Scudetto è perché hai fatto qualcosa di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Antonionon vuole sentire parlare di vacanza, domani l’Inter festeggerà lo scudetto, ma il tecnico nerazzurro vorrà vedere il massimo impegno contro l’Udinese: “Affrontiamo una buonissima squadra, dovremo cercare di dare il massimo fino all’ultimo – spiega il mister a InterTv -. Vogliamo chiudere nella giusta maniera, considerando che alzeremo un trofeo. I mille ospiti presenti allo stadio? Penso che sia sicuramente un bel segnale rivolto,dire, alla normalità. E mi riferisco anche alla finale di Coppa Italia e all’Europeo. I tifosi sono mancati tantissimo, domani sarà bello averne qualcuno con noi. In generale vogliamo sempre renderli orgogliosi, specialmente quando sono presenti. Mi auguro di rivederli tutti il prima possibile. Sicuramente quando alla fine vinci lo Scudetto è perché haidi ...

Advertising

StefanoFeltri : Chissà se adesso i Cinque stelle presenteranno una interrogazione anche sugli incontri tra @luigidimaio e Marco Man… - calciomercatoit : ???#InterUdinese, #Conte sul gruppo: 'Lavorandoci sono cresciuti tanto, adesso sono giocatori che hanno vinto e quin… - BarneyGumble_IT : @EnricoLetta Quindi abbiamo tutto questo margine fiscale ma nessuno si era accorto neanche il campione della sx sx… - it_inter : #Conte: 'C'è stata una crescita importante da parte di tutti i giocatori non solo dal punto di vista tecnico-tattic… - Armando65741856 : @Matte_Schiavon PER LA PRIMA VOLTA AVEVAMO UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL QUALE NON VERGOGNARCI.GIUSE… -