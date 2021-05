Con Airbnb puoi affittare un’intera montagna nel Montana (Di sabato 22 maggio 2021) Nell’ultimo anno, i viaggi verso i grandi centri urbani e le destinazioni turistiche più popolari si sono drasticamente ridotti, mentre sempre più persone stanno scoprendo (o riscoprendo) la bellezza dei grandi spazi aperti, optando per mete più isolate. Non è certo un caso se le Wishlist di Airbnb con parole chiave come “montagna”, “escursionismo” o “rurale” nel titolo siano aumentate del 68% nell’ultimo anno. La destinazione Big Sky Resort e Conrad Anker, scalatore e alpinista americano di fama mondiale, hanno collaborato insieme a Airbnb per offrire a due fortunati viaggiatori la possibilità di vivere la natura come unici abitanti della maestosa Andesite Mountain a Big Sky, nel Montana (Stati Uniti), il prossimo autunno. Mentre Anker sarà via in una spedizione sul Monte Everest, gli ospiti potranno esplorare ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Nell’ultimo anno, i viaggi verso i grandi centri urbani e le destinazioni turistiche più popolari si sono drasticamente ridotti, mentre sempre più persone stanno scoprendo (o riscoprendo) la bellezza dei grandi spazi aperti, optando per mete più isolate. Non è certo un caso se le Wishlist dicon parole chiave come “”, “escursionismo” o “rurale” nel titolo siano aumentate del 68% nell’ultimo anno. La destinazione Big Sky Resort e Conrad Anker, scalatore e alpinista americano di fama mondiale, hanno collaborato insieme aper offrire a due fortunati viaggiatori la possibilità di vivere la natura come unici abitanti della maestosa Andesite Mountain a Big Sky, nel(Stati Uniti), il prossimo autunno. Mentre Anker sarà via in una spedizione sul Monte Everest, gli ospiti potranno esplorare ...

