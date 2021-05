Cartabia: «Ergastolo ostativo, la sfida è un regime adeguato» (Di sabato 22 maggio 2021) Le parole dellla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in un colloquio con Maria Falcone, pubblicato sul Foglio e che andrà in onda domani su Rai Storia «Rinviando il compito di modificare la legge al Parlamento, mi pare che la Corte riconosca la specificità del regime da applicarsi ai condannati per mafia. Perciò richiede che per questi casi il Parlamento stabilisca regole specifiche per l’accesso alla liberazione condizionale, accompagnate eventualmente da specifiche prescrizioni che governino il periodo di libertà vigilata. Il Parlamento ha un anno di tempo per stabilire regole speciali. La sfida sarà proprio questa: stabilire un regime adeguato, che consenta la liberazione condizionale per i condannati di mafia, anche se non collaboranti, tenendo conto però ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Le parole dellla ministra della Giustizia, Marta, in un colloquio con Maria Falcone, pubblicato sul Foglio e che andrà in onda domani su Rai Storia «Rinviando il compito di modificare la legge al Parlamento, mi pare che la Corte riconosca la specificità delda applicarsi ai condannati per mafia. Perciò richiede che per questi casi il Parlamento stabilisca regole specifiche per l’accesso alla liberazione condizionale, accompagnate eventualmente da specifiche prescrizioni che governino il periodo di libertà vigilata. Il Parlamento ha un anno di tempo per stabilire regole speciali. Lasarà proprio questa: stabilire un, che consenta la liberazione condizionale per i condannati di mafia, anche se non collaboranti, tenendo conto però ...

