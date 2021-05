Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Gentlemen agreement! (Di sabato 22 maggio 2021) La Juventus e Cristiano Ronaldo avrebbero un Gentlemen agreement per l’addio del portoghese: decisiva la Champions Al fischio finale di Bologna-Juventus, i bianconeri capiranno se avranno conquistato o meno la… L'articolo Calciomercato Juventus, addio Ronaldo Gentlemen agreement! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 22 maggio 2021) Lae Cristianoavrebbero unagreement per l’del portoghese: decisiva la Champions Al fischio finale di Bologna-, i bianconeri capiranno se avranno conquistato o meno la… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #DouglasCosta ufficiale al #Gremio: lo annuncia la #Juventus - Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - gilnar76 : Pirlo sicuro: «Avrò fatto degli ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Pirlo traccia il bilancio ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - GuruJuve : In una lite via Telegram, ieri Paratici le ha cantate a tutto il cda della Juventus: 'Io faccio il nome di Inzaghi… -