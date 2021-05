Calcio, Nicolò Zaniolo è ufficialmente guarito: “Sono felicissimo, si riparte” (Di sabato 22 maggio 2021) E’ finito l’incubo per Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma è finalmente guarito dall’infortunio al ginocchio sinistro subito nel corso del match tra Italia e Olanda di Nations League del settembre 2020. Il secondo grave infortunio nella sua ancora giovanissima carriera ma ha dimostrato ancora una volta di saper reagire con grande grinta. Zaniolo si è sottoposto a una visita a Innsbruck dal professor Fink che ha dato risposte confortanti: il ginocchio è perfettamente guarito. Il giovane non ha mancato di esprimere tutta la sua gioia con un post pubblicato sui suoi canali social. “E se un giorno me lo chiederanno, risponderò che la vita è bellissima perché nonostante le lacrime, i brutti momenti, i dolori e le delusioni, ti dà sempre l’opportunità di ricominciare a tornare a ridere. ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) E’ finito l’incubo per. Il calciatore della Roma è finalmentedall’infortunio al ginocchio sinistro subito nel corso del match tra Italia e Olanda di Nations League del settembre 2020. Il secondo grave infortunio nella sua ancora giovanissima carriera ma ha dimostrato ancora una volta di saper reagire con grande grinta.si è sottoposto a una visita a Innsbruck dal professor Fink che ha dato risposte confortanti: il ginocchio è perfettamente. Il giovane non ha mancato di esprimere tutta la sua gioia con un post pubblicato sui suoi canali social. “E se un giorno me lo chiederanno, risponderò che la vita è bellissima perché nonostante le lacrime, i brutti momenti, i dolori e le delusioni, ti dà sempre l’opportunità di ricominciare a tornare a ridere. ...

Advertising

Eurosport_IT : Buone notizie per Nicolò Zaniolo e la Roma ?????? #Roma | #Zaniolo | #SerieA - sportface2016 : #Roma, buone notizie per Nicolò #Zaniolo dopo la visita di controllo al ginocchio - nicolo_frate : RT @reyeshades2: l’inter è più di una squadra di calcio. - sportli26181512 : Roma, Zaniolo tutto per Mourinho: Nicolò era da tempo nella testa di José che lo voleva al Tottenham. Sarà magni­fi… - MartinaPadoan4 : Ma Nicolò Zaniolo pensa anche al calcio ogni tanto o solo ed esclusivamente a cambiare ragazza ogni mese ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Nicolò Zaniolo, via libera agli allenamenti completi: "Sono felicissimo!" ROMA - Nicolò Zaniolo questa mattina alle 8.30 ha preso un volo privato dall'aeroporto di Ciampino per l'ultimo controllo a Innsbruck dal prof. Fink che lo aveva operato lo scorso settembre. Il talento della ...

Roma, visita ok per Nicolò Zaniolo: 'Si riparte!' Buone notizie per la Roma e per la Nazionale Italiana: Nicolò Zaniolo è perfettamente guarito ed entrambe le ginocchia operate stanno bene. Questa mattina a Innsbruck è arrivato l'ok del professor Fink e ora il giovante talento giallorosso classe 1999 ...

Calcio: Nicola, Milan in forma ma Toro punta al traguardo ANSA Nuova Europa ROMA -Zaniolo questa mattina alle 8.30 ha preso un volo privato dall'aeroporto di Ciampino per l'ultimo controllo a Innsbruck dal prof. Fink che lo aveva operato lo scorso settembre. Il talento della ...Buone notizie per la Roma e per la Nazionale Italiana:Zaniolo è perfettamente guarito ed entrambe le ginocchia operate stanno bene. Questa mattina a Innsbruck è arrivato l'ok del professor Fink e ora il giovante talento giallorosso classe 1999 ...