Benevento – Retrocessione, responsabili e futuro: le parole dei tifosi giallorossi – VIDEO (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una doccia fredda, tante occasioni fallite, ma soprattutto la consapevolezza di non potersi giocare tutto all’ultima giornata di Serie A. Il Benevento di Filippo Inzaghi è ufficialmente retrocesso in Serie B e non avrà dunque l’occasione di andarsi a giocare il tutto per tutto domani sera a Torino, decisivo lo zero a zero ottenuto da Belotti e soci contro la formazione di Simone Inzaghi nel recupero della 25a giornata di campionato. Tanta amarezza, rabbia e delusione. C’è un mix di emozioni nei tifosi che, ai microfoni di Anteprima24.it, esprimono il loro dispiacere per il modo in cui è finita la stagione e, allo stesso tempo, ribadiscono la loro fiducia nella società ma chiedono di vedere “gente che viene a sudarsi la maglia”. Il popolo giallorosso continuerà a sostenere la squadra, ma si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una doccia fredda, tante occasioni fallite, ma soprattutto la consapevolezza di non potersi giocare tutto all’ultima giornata di Serie A. Ildi Filippo Inzaghi è ufficialmente retrocesso in Serie B e non avrà dunque l’occasione di andarsi a giocare il tutto per tutto domani sera a Torino, decisivo lo zero a zero ottenuto da Belotti e soci contro la formazione di Simone Inzaghi nel recupero della 25a giornata di campionato. Tanta amarezza, rabbia e delusione. C’è un mix di emozioni neiche, ai microfoni di Anteprima24.it, esprimono il loro dispiacere per il modo in cui è finita la stagione e, allo stesso tempo, ribadiscono la loro fiducia nella società ma chiedono di vedere “gente che viene a sudarsi la maglia”. Il popolo giallorosso continuerà a sostenere la squadra, ma si ...

Advertising

GoalItalia : Benevento in Serie B ?????? #LazioTorino condanna i sanniti alla retrocessione ? - anteprima24 : ** ##Benevento - #Retrocessione, responsabili e futuro: le parole dei #Tifosi giallorossi - VIDEO **… - Max_Mogavero : Inzaghi se ne resta in silenzio dopo la retrocessione in #SerieB: niente conferenza stampa per l’ultima partita… - Luckyluciano971 : RT @ndr_eee: Ha senso? Non credo. ??Vigorito punisce il Benevento per la retrocessione in B: la squadra andrà a Torino in pullman. Almeno… - fd_scafa : RT @Toro_News: ?? | FOCUS Kamil #Glik, arrivato all'ombra della Mole nel 2011 e rimasto a #Torino fino al 2016, domenica tornerà per la pr… -