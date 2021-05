Atalanta-Milan, Pioli: “Settimana di concentrazione, emozione, tensione” (Di sabato 22 maggio 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Atalanta-Milan di domani sera rivelando come è stata vissuta la Settimana a Milanello Leggi su pianetamilan (Di sabato 22 maggio 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato didi domani sera rivelando come è stata vissuta laello

Advertising

Gazzetta_it : Dea, battere il #Milan vale 10 milioni in più e... la storia #SerieA #AtalantaMilan #Juve #Napoli #Champions - AndreaBricchi77 : La Gazzetta impegnatissima a far campagna pro Atalanta, per esser sicuri d’aver fatto il massimo. Se il Milan va in… - Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - LuzziANNAMARIA : RT @MALATODIJUVE01: Miglior stagione dell'Inter: 1 trofeo Miglior stagione del Milan: 0 trofei Miglior stagione dell'Atalanta: 0 trofei Pe… - LaraMarsiglia : RT @alabarda67: SBRANATELI (striscione dei tifosi bolognesi prima di Bologna-Juventus) SCANSATEVI (richiesta sui social dei tifosi atalanti… -