Amici 20, Deddy e Sangiovanni raggiungono un nuovo traguardo dopo la finale (Di sabato 22 maggio 2021) Hanno appassionato i telespettatori battendosi all'ultimo sangue alla finale di Amici 20 e ora, a pochi giorni dall'ultima puntata del talent di Maria De Filippi, Sangiovanni e Deddy primeggiano nella classifica FIMI. I due ormai ex allievi della scuola più amata dagli italiani, così come è infatti trapelato dalla classifica della Federazione Industria della musica italiana relativa alle vendite degli album, aggiornata alla settimana in corso, figurano appaiati ai rispettivi primi posti. A margine del nuovo importante traguardo raggiunto in queste ore, intanto, i due diretti interessati hanno rilasciato alcune dichiarazioni via social.

