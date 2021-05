Vittorio Cuculo ci racconta il nuovo disco Ensemble

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 maggio 2021) IlfirmatoQuartet incontra i sassofoni della filarmonica Sabina Foronovana. Perno della sezione ritmica, un’autentica leggenda vivente del jazz nazionale e internazionale: il batterista Gegè Munari Intitolato, ilfirmatoQuartet Incontra i Sassofoni della Filarmonica Sabina “Foronovana” è disponibile sui principali digital stores e in copia fisica da martedì 18 maggio 2021. Prodotto dall’etichetta Wow Records di Felice Tazzini e Francesco Pierotti, in questo album, insieme al sassofonista(sax alto, sax soprano in Misty), compongono la sezione ritmica Danilo Blaiotta, pianista di talento della nuova generazione, Enrico ...