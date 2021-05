Vaccino ReiThera | ecco perché la Corte dei Conti ha bocciato il finanziamento

(Di venerdì 21 maggio 2021) Depositate le motivazioni dello stop alitaliano anti-Covid. L’investimento per il progettonon può comprendere l’acquisto della proprietà della sede operativa della Società, sita in Castel Romano, mentre la spesa per la realizzazione del solo impianto di infialamento e confezionamento per il progetto diammonterebbe a 7,734 milioni di euro e non raggiungerebbe la soglia minima di 10 milioni di euro prevista dalle normative, afferma ladeispiegando le motivazioni che hanno portato alla ricusazione del visto al decreto del ministero dello Sviluppo economico che approvava approvato l’Accordo di febbraio 2021, che coinvolgeva anche Invitalia e, “volto a sostenere il programma di sviluppo ...

Ma come è noto una sentenza della Corte dei Conti ha bloccato il decreto di finanziamento necessario ad andare avanti nella sperimentazione, pare per un «vizio di forma» del contratto. Le indiscrezion ...
Vaccino italiano, perché la Corte dei Conti ha bocciato il finanziamento a ReiThera: il progetto di investimento proposto non era accettabile ...