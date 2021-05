Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta: “Sono due anni che lo fai, adesso basta!” (Di venerdì 21 maggio 2021) Una nuova discussione ha infiammato lo studio di Uomini e Donne e, come spesso accade ultimamente, anche questa volta una delle protagoniste è stata Maria De Filippi. Facciamo chiarezza. Durante la puntata andata in onda martedì 18 maggio, parlando del corteggiatore Gabriele, la dama Ida Platano ha svelato: “Si è avvicinato e mi ha parlato subito di Riccardo (Guarnieri, ndr), che è comunque il mio ex.. Se vuoi prenderti un caffè, vuoi conoscermi, diciamo che questo tipo di approccio non mi piace molto”. La conduttrice non ha affatto gradito questa affermazione e ha ripreso la dama dicendole: “Ida ma tu Sono due anni che parli di Riccardo!” e l’ha invitata a smetterla e a provare ad aprirsi a nuove conoscenze. Poi è intervenuto lo stesso Gabriele: “Ho parlato di Riccardo perché mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Una nuova discussione ha infiammato lo studio die, come spesso accade ultimamente, anche questa volta una delle protagoniste è stataDe. Facciamo chiarezza. Durante la puntata andata in onda martedì 18 maggio, parlando del corteggiatore Gabriele, la dama Ida Platano ha svelato: “Si è avvicinato e mi ha parlato subito di Riccardo (Guarnieri, ndr), che è comunque il mio ex.. Se vuoi prenderti un caffè, vuoi conoscermi, diciamo che questo tipo di approccio non mi piace molto”. La conduttrice non ha affatto gradito questa affermazione e ha ripreso la dama dicendole: “Ida ma tudueche parli di Riccardo!” e l’ha invitata a smetterla e a provare ad aprirsi a nuove conoscenze. Poi è intervenuto lo stesso Gabriele: “Ho parlato di Riccardo perché mi ...

