Tedros: finché accesso vaccini non sarà equo morti continueranno (Di venerdì 21 maggio 2021) "Mentre parliamo, ogni minuto nove persone perdono la vita a causa del Covid, un numero che sarà simile anche domani e nei giorni a seguire: le persone continueranno a morire fino a che l'accesso ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) "Mentre parliamo, ogni minuto nove persone perdono la vita a causa del Covid, un numero chesimile anche domani e nei giorni a seguire: le personea morire fino a che l'ai ...

Biden ha deciso di sospendere i brevetti sui vaccini anti - Covid. È una svolta epocale. ... mentre il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ... Finché l'Europa continua a opporsi, però, non sarà possibile dare esito concreto alla posizione dell'...

