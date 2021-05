(Di venerdì 21 maggio 2021) Il primo concept store diin Europa,, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale Il progettocon il prestigioso riconoscimento internazionale A’, nella categoria Interior Space and Exhibition, ha ricevuto il Silver-2021. Il progetto “” sarà protagonista della mostra tematica Best Italian InteriorSelection, organizzata da Platform presso la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia di Venezia in concomitanza dei primi tre mesi della Biennale di Architettura dal 22 maggio al 22 agosto 2021, una panoramica sulla progettazione degli ...

tuttoteKit : Spazio #Lenovo: premiato con il design Award 2020-21 #SpazioLenovo #tuttotek - abb0_3 : RT @lenovoitalia: #SpazioLenovo ha vinto l’@adesignaward Silver. Un premio che riconosce il progetto di design di @LucianiDesigner e 'il ru… - lenovoitalia : #SpazioLenovo ha vinto l’@adesignaward Silver. Un premio che riconosce il progetto di design di @LucianiDesigner e… - SerialGamerITA : Spazio Lenovo premiato con A’ design Award 2020-21 #lenovo #spaziolenovo -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Lenovo

tuttoteK

Proprio come il modello base,Legion 5i Pro è fornito di una tastiera True Strike con ... Passando alla connettività, il notebook haa sufficienza per due porte Thunderbolt 4 , una USB 3.2 ...Nonostante il tantoa disposizione non abbiamo infatti né un lettore di impronte né i ... DISPLAY AL TOP PER IL GAMING Andiamo quindi a dare un'occhiata al display cheha inserito in ...Il progetto Spazio Lenovo con il prestigioso riconoscimento internazionale A’ Design Award, nella categoria Interior Space and Exhibition Design, ha ricevuto il Silver Design Award 2020-2021. Il ...Il progetto Spazio Lenovoha conquistato l'A’ design Award 2020-21 confermando l'ottimo lavoro svolto dal progettista Alessandro Luciani ...