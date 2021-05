Salernitana; Mezzaroma, restare tra soci? E’ ipotesi (Di venerdì 21 maggio 2021) “La normativa prevede alcune possibilita’. Noi siamo in piena attivita’ e ci stiamo lavorando”. Lo ha detto il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma, parlando della questione proprieta’ a margine della cerimonia di premiazione organizzata dal Comune. “restare come socio di minoranza? E’ una delle ipotesi che leggendo la norma, abbastanza fumosa, puo’ essere valutata. Ma ce ne sono altre, come la cessione del 100% o parziale”. Mezzaroma ha assicurato che la societa’ sta “lavorando per risolvere questa situazione, se volete sapere qualcosa di piu’ specifico mi dispiace deludervi ma oggi non c’e’ nulla da dirvi. Stiamo lavorando seriamente perche’ innanzitutto e’ nostro interesse e della Salernitana risolvere il problema. Il nostro impegno non e’ ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 maggio 2021) “La normativa prevede alcune possibilita’. Noi siamo in piena attivita’ e ci stiamo lavorando”. Lo ha detto il co-patron dellaMarco, parlando della questione proprieta’ a margine della cerimonia di premiazione organizzata dal Comune. “comeo di minoranza? E’ una delleche leggendo la norma, abbastanza fumosa, puo’ essere valutata. Ma ce ne sono altre, come la cessione del 100% o parziale”.ha assicurato che laeta’ sta “lavorando per risolvere questa situazione, se volete sapere qualcosa di piu’ specifico mi dispiace deludervi ma oggi non c’e’ nulla da dirvi. Stiamo lavorando seriamente perche’ innanzitutto e’ nostro interesse e dellarisolvere il problema. Il nostro impegno non e’ ...

Advertising

salernonotizie : #Salernitana premiata al Comune: Lotito e Mezzaroma promettono futuro radioso - _SiGonfiaLaRete : #Salernitana, Lotito: “Cessione? Problema normativo da risolvere. Mezzaroma: “Potremmo restare tra i soci” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Mezzaroma: 'Restare come socio di minoranza? È una delle ipotesi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Mezzaroma: 'Restare come socio di minoranza? È una delle ipotesi' - roma_magazine : SALERNITANA - Mezzaroma: 'Restare come socio di minoranza? È una delle ipotesi' -