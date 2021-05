Riparto fondi asili nido e scuole infanzia, la Ricciardi interroga Bianchi (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Occorre fare chiarezza in merito ai criteri di Riparto e alle modalità di utilizzo dei 700 milioni di euro stanziati dal Governo per la messa in sicurezza, la riqualificazione, la riconversione e la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Per questo motivo, ho depositato un’interrogazione con carattere d’urgenza ai Ministri dell’istruzione e dell’interno. La dotazione messa in campo è davvero importante ed è più che condivisibile l’intento di ridurre le disuguaglianze territoriali, atteso che il 60% degli importi verrà destinato alle aree periferiche e svantaggiate del Paese con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Occorre fare chiarezza in merito ai criteri die alle modalità di utilizzo dei 700 milioni di euro stanziati dal Governo per la messa in sicurezza, la riqualificazione, la riconversione e la costruzione di edifici perdell’e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Per questo motivo, ho depositato un’zione con carattere d’urgenza ai Ministri dell’istruzione e dell’interno. La dotazione messa in campo è davvero importante ed è più che condivisibile l’intento di ridurre le disuguaglianze territoriali, atteso che il 60% degli importi verrà destinato alle aree periferiche e svantaggiate del Paese con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che ...

Advertising

ilvaglio1 : Riparto fondi asili nido e scuole dell'infanzia, interrogazione della senatrice Ricciardi… - anteprima24 : ** Riparto fondi asili nido e scuole infanzia, la #Ricciardi interroga #Bianchi ** - ZingarodelNor : RT @lofioramonti: Firmato decreto riparto fondi #ricerca, che prevede anche 25 milioni per completamento #stabilizzazioni negli enti pubbli… - G4occhi : RT @lofioramonti: Firmato decreto riparto fondi #ricerca, che prevede anche 25 milioni per completamento #stabilizzazioni negli enti pubbli… - MercadanteMilca : RT @lofioramonti: Firmato decreto riparto fondi #ricerca, che prevede anche 25 milioni per completamento #stabilizzazioni negli enti pubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Riparto fondi Fondi per la progettazione strategica, in arrivo nuove risorse per Siracusa Firmato dal ministro Enrico Giovannini il decreto di riparto di 115 milioni per la progettazione di opere di contenuto strategico e rispettose dei criteri di sostenibilità ambientale. Le somme saranno distribuite nei triennio 2021 - 2023 a Comuni, Città ...

Giovedì 20 Maggio 2021 - 329ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta Carbone (IV - PSI), sui criteri di riparto del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)... alla migliore copertura assicurativa, al sostegno ai fondi di mutualizzazione. L'ultimo decreto ...

Fondi europei per l’agricoltura, sei Regioni del Centro-Sud contro la proposta di riparto di… Il Fatto Quotidiano Riparto fondi asili nido e scuole infanzia, la Ricciardi interroga Bianchi Benevento – “Occorre fare chiarezza in merito ai criteri di riparto e alle modalità di utilizzo dei 700 milioni di euro stanziati dal Governo per la messa in sicurezza, la riqualificazione, la riconve ...

Riparto fondi asili nido e scuole dell'infanzia, interrogazione della senatrice Ricciardi Scrive la senatrice beneventana del M5S Sabrina Ricciardi: "Occorre fare chiarezza in merito ai criteri di riparto e alle modalità di utilizzo dei 700 milioni di euro stanziati dal Governo per la mess ...

Firmato dal ministro Enrico Giovannini il decreto didi 115 milioni per la progettazione di opere di contenuto strategico e rispettose dei criteri di sostenibilità ambientale. Le somme saranno distribuite nei triennio 2021 - 2023 a Comuni, Città ...Carbone (IV - PSI), sui criteri didel fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)... alla migliore copertura assicurativa, al sostegno aidi mutualizzazione. L'ultimo decreto ...Benevento – “Occorre fare chiarezza in merito ai criteri di riparto e alle modalità di utilizzo dei 700 milioni di euro stanziati dal Governo per la messa in sicurezza, la riqualificazione, la riconve ...Scrive la senatrice beneventana del M5S Sabrina Ricciardi: "Occorre fare chiarezza in merito ai criteri di riparto e alle modalità di utilizzo dei 700 milioni di euro stanziati dal Governo per la mess ...