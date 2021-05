RIGENERAILQUARTIERE – Cartoline da Villa Gordiani

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dal 15 aprile scorso il contest urbano Rigenera il Quartiere.dal Quinto è attivo su tutto il territorio del Municipio V di Roma per mappare, attraverso lo sguardo dei cittadini, edifici e spazi abbandonati al degrado. Cinzia Paolino dell’Associazione Sguardoingiro, insieme alle ideatrici del progetto Maria Assunta Vitelli di Green Italia e Eva Vittoria Cammerino di Movimenta, ci guidano in uno dei quartieri storici di Roma,, mostrandoci un’altra idea di abitare, rigenerata, inclusiva e solidale. Ripensare il territorio come luogo di incontro e dibattito, come bene da condividere e far evolvere in una prospettiva sostenibile ed inclusiva, è sempre più avvertito dalla cittadinanza. A loro, quindi, il compito di individuare edifici e spazi in disuso e immaginare per loro un nuovo destino. È possibile partecipare ...