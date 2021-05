“Quest’anno è difficile”. Tutto pronto per Temptation Island, ma cosa cambia per coppie e tentatori (Di venerdì 21 maggio 2021) Temptation Island, si riparte. L’edizione 2021 è ormai pronta a sbarcare sugli schermi per emozionare e coinvolgere i telespettatori con le storie e gli ‘intrighi’ delle coppie in gioco. Al timone del programma confermatissimo Filippo Bisciglia, che ormai dal 2014 conduce con sempre maggior sicurezza l’isola delle tentazioni. Saranno sei o sette le coppie che si metteranno alla prova in un contesto caratterizzato da gelosie e ripicche, conferme e tradimenti. A svelare in anteprima le novità e sopratTutto la data di inizio del reality è stata Raffaella Mennoia, una delle menti del programma, nel corso di una intervista a Uomini e Donne Magazine. L’ultima edizione ha fatto registrare ascolti record, con un ottimo 23,53% di share, il più alto di sempre. E dunque c’è grandissima attesa per un format che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021), si riparte. L’edizione 2021 è ormai pronta a sbarcare sugli schermi per emozionare e coinvolgere i telespettatori con le storie e gli ‘intrighi’ dellein gioco. Al timone del programma confermatissimo Filippo Bisciglia, che ormai dal 2014 conduce con sempre maggior sicurezza l’isola delle tentazioni. Saranno sei o sette leche si metteranno alla prova in un contesto caratterizzato da gelosie e ripicche, conferme e tradimenti. A svelare in anteprima le novità e sopratla data di inizio del reality è stata Raffaella Mennoia, una delle menti del programma, nel corso di una intervista a Uomini e Donne Magazine. L’ultima edizione ha fatto registrare ascolti record, con un ottimo 23,53% di share, il più alto di sempre. E dunque c’è grandissima attesa per un format che ...

