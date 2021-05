'Quell'autovelox non è omologato'. E il giudice annulla tutte le multe (Di venerdì 21 maggio 2021) autovelox non omologato: multa illegittima . Lo ha stabilito il giudice di pace di Belluno, Fabrizio Schioppa, dando così ragione alla donna che tramite l'avvocato Fabio Capraro aveva impugnato due ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021)non: multa illegittima . Lo ha stabilito ildi pace di Belluno, Fabrizio Schioppa, dando così ragione alla donna che tramite l'avvocato Fabio Capraro aveva impugnato due ...

