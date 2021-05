Pisa: scomparsa Khrystyna Novak, trovato in un casolare il cadavere (Di venerdì 21 maggio 2021) E' stato ritrovato in un casolare nei pressi di Castelfranco di Sotto, paese nella provincia di Pisa, il corpo di Khrystyna Novak L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 maggio 2021) E' stato riin unnei pressi di Castelfranco di Sotto, paese nella provincia di, il corpo diL'articolo proviene da Firenze Post.

