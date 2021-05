Patto di Stabilità, Gentiloni: obiettivo è di avere proposte di modifica entro la fine dell’anno (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea è “guardiana dei trattati” e quindi non ha il compito di mettere in discussioni aspetti come la soglia limite del 3% sul deficit-PIL del Patto di Stabilità e di Crescita. Lo ha detto il Commissario Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo informale sottolineando però che la discussione sulle regole di bilancio sarà riaperta nella seconda metà dell’anno, “con l’obiettivo di avere proposte per la fine dell’anno, quando avremo maggiore certezza sulla situazione della ripresa e le prospettive”. “Sappiamo che abbiamo problemi ad aggiornare le nostre regole, ma che ora abbiamo problemi supplementari, dall’aumento dei debiti – ha aggiunto Gentiloni – ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea è “guardiana dei trattati” e quindi non ha il compito di mettere in discussioni aspetti come la soglia limite del 3% sul deficit-PIL deldie di Crescita. Lo ha detto il Commissario Paolonel corso della conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo informale sottolineando però che la discussione sulle regole di bilancio sarà riaperta nella seconda metà, “con l’diper la, quando avremo maggiore certezza sulla situazione della ripresa e le prospettive”. “Sappiamo che abbiamo problemi ad aggiornare le nostre regole, ma che ora abbiamo problemi supplementari, dall’aumento dei debiti – ha aggiunto– ...

Ultime Notizie dalla rete : Patto Stabilità Patto di Stabilità, Gentiloni: obiettivo è di avere proposte di modifica entro la fine dell'anno La Commissione europea è "guardiana dei trattati" e quindi non ha il compito di mettere in discussioni aspetti come la soglia limite del 3% sul deficit - PIL del Patto di Stabilità e di Crescita . Lo ha detto il Commissario Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo informale sottolineando però che la discussione sulle regole ...

