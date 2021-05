Niente coprifuoco alle 23 in zona bianca: le regioni messe meglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Ci sono alcuni elementi da approfondire oggi 21 maggio, per quanto concerne la questione relativa al coprifuoco alle 23 in zona bianca. Come tutti sanno, infatti, le regioni messe meglio vedranno rimosse queste limitazioni a partire dal prossimo mese, senza limiti di orario per il rientro a casa. Cosa dobbiamo sapere con le ultime informazioni trapelate di recente? Effettivamente, alcune regioni sono messe molto meglio di altre, secondo le indiscrezioni che stanno girando da un po’ di giorni. Le regioni in pole position per salutare il coprifuoco alle 23 in zona bianca Sostanzialmente, nel giro di un paio di settimane avremo le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Ci sono alcuni elementi da approfondire oggi 21 maggio, per quanto concerne la questione relativa al23 in. Come tutti sanno, infatti, levedranno rimosse queste limitazioni a partire dal prossimo mese, senza limiti di orario per il rientro a casa. Cosa dobbiamo sapere con le ultime informazioni trapelate di recente? Effettivamente, alcunesonomoltodi altre, secondo le indiscrezioni che stanno girando da un po’ di giorni. Lein pole position per salutare il23 inSostanzialmente, nel giro di un paio di settimane avremo le ...

Advertising

Coprifuoco_ : manca un mese esatto e poi niente più #Coprifuoco - claranovae : sapete quanto me ne frega della celiachia ora che hanno riaperto i ristoranti la sera e il coprifuoco alle 23? una… - PadreAlessio : Le dittature sono comode e bene accette perché ti risolvono i problemi senza che tu debba fare niente, ed è proprio… - Aurelio66229065 : @RobiVil 12. Inoltre ci sono diversi studi che dimostrano che lockdown, coprifuoco e mascherine non sono servite pr… - LucaRonchi92 : Niente è più forte di me, non riesco a tornare a casa in orario. Per quanto sia un tipo puntualissimo sto coprifuoc… -