MAHMOOD A VERISSIMO: "IL DDL ZAN VA APPROVATO. BASTA VIOLENZA BASATA SULL'IGNORANZA" (Di venerdì 21 maggio 2021) MAHMOOD si racconta in un'intensa intervista a VERISSIMO, in onda domani pomeriggio su Canale 5 nell'ultima puntata della stagione. Con Silvia Toffanin si parla di musica, della carriera e della vita, a partire dall'urgenza di approvare il DDL Zan. "Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere", così MAHMOOD a Silvia Toffanin. A proposito dell'omotransfobia e dell'approvazione del DDL Zan: "Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società. Il cantante prosegue: "Esiste una VIOLENZA BASATA anche SULL'IGNORANZA: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere ...

