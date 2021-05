Lukaku | “Siamo molto forti Siamo pronti per aprire un ciclo”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Romelu, attaccante dell’Inter, ha vinto il premio miglior gol dell’Inter durante la cerimonia di consegna del Premio Gentleman 2020/2021. Il gol in questione è quello segnato nel derby di ritorno contro il Milan, vinto dai nerazzurri 3-0., per l’occasione, ha parlato del gol e dello scudetto vinto. Queste le sue parole: “E’ stato un golbello perché abbiamo vinto. Sono felice per i giocatori, per l’allenatore, per lo staff, per la società e per gli interisti nel mondo.adun? Sì, penso sia un buon momento per noi.veramente, abbiamo un buon allenatore e una buona società e speriamo di proseguire così”. Foto: Twitter Inter L'articolo ...

