LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Simona Quadarella è sempre d’oro! Bronzo per Caramignoli e 4×200 donne. Si ripetono i 100 dorso (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03: Buona prestazione per Stefania Pirozzi e Sara Gailli che finalmente è riuscita a scendere sotto i 2?, Quadarella commovente dopo i 1500 e Federica Pellegrini che non è riuscita a superare una arcigna Kapas ma va a prendersi la medaglia numero 56 a LIVEllo internazionale 20.00: L’oro va alla Gran Bretagna con 7’53?15, secondo posto per l’Ungheria con 7’56?26, Bronzo per l’Italia con 7’56?72, poi Francia e Danimarca 19.59: E’ Bronzo PER L’ITALIA!!! Federica Pellegrini non riesce a superare una ottima Kapas, terzo posto emozionante per le azzurre che sono tornate a buon LIVEllo. Italia lontana dal tempo limite per Tokyo ma arriva un podio 19.58: Ai 700 Gbr, Ungheria, Italia 19.57: Gbr, Ungheria, Francia, Italia quinta ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03: Buona prestazione per Stefania Pirozzi e Sara Gailli che finalmente è riuscita a scendere sotto i 2?,commovente dopo i 1500 e Federica Pellegrini che non è riuscita a superare una arcigna Kapas ma va a prendersi la medaglia numero 56 allo internazionale 20.00: L’oro va alla Gran Bretagna con 7’53?15, secondo posto per l’Ungheria con 7’56?26,per l’Italia con 7’56?72, poi Francia e Danimarca 19.59: E’PER L’ITALIA!!! Federica Pellegrini non riesce a superare una ottima Kapas, terzo posto emozionante per le azzurre che sono tornate a buonllo. Italia lontana dal tempo limite per Tokyo ma arriva un podio 19.58: Ai 700 Gbr, Ungheria, Italia 19.57: Gbr, Ungheria, Francia, Italia quinta ma ...

