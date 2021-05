LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Samuele Rivi, Umberto Marengo e Simon Pellaud all’attacco (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 15.21 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec). 15.18 Grazie al forcing della formazione sudafricana il vantaggio dei tre fuggitivi è sceso a 3?. 15.15 Tornando alla corsa, il team Qhubeka Assos si è portato in testa al gruppo in favore di Giacomo Nizzolo. 15.11 Si è partiti da Ravenna, dove riposa il Sommo Poeta, per percorrere tutta la pianura del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano fino a Verona, dove Alighieri visse in esilio. 15.08 La tappa odierna è totalmente dedicata al padre della ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.21 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi:(Bardiani-CSF-Faizanè),(EOLO-Kometa) e(Androni Giocattoli – Sidermec). 15.18 Grazie al forcing della formazione sudafricana il vantaggio dei tre fuggitivi è sceso a 3?. 15.15 Tornando alla corsa, il team Qhubeka Assos si è portato in testa al gruppo in favore di Giacomo Nizzolo. 15.11 Si è partiti da Ravenna, dove riposa il Sommo Poeta, per percorrere tutta la pianura del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano fino a Verona, dove Alighieri visse in esilio. 15.08 Laodierna è totalmente dedicata al padre della ...

