L’Inter è di fatto già nelle mani di Oaktree. Si profila un esito come Milan con Elliott (Di venerdì 21 maggio 2021) Caro Napolista, ho letto con piacere il vostro articolo sulla situazione delL’Inter, molto ben scritto. Occupandomi di finanza in Lussemburgo, però, volevo chiarire un paio di punti. L’operazione tra Oaktree e Suning non è un prestito, non potendo Oaktree (che non è una Banca, ma una società di gestione hedge) erogare prestiti in denaro; si tratta, invece, di un trade in collateral, in pratica il pagamento di una somma (275 milioni) a fronte del trasferimento temporaneo della titolarità su una parte delle azioni delL’Inter (il 31% del pacchetto totale, stando a Reuters: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/repeat-Oaktree-buy-lionrocks-stake-inter-Milan-336-million-financing-deal-2021-05-19/ ). La storia è di fatto come l’avete raccontata voi, ma ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 maggio 2021) Caro Napolista, ho letto con piacere il vostro articolo sulla situazione del, molto ben scritto. Occupandomi di finanza in Lussemburgo, però, volevo chiarire un paio di punti. L’operazione trae Suning non è un prestito, non potendo(che non è una Banca, ma una società di gestione hedge) erogare prestiti in denaro; si tratta, invece, di un trade in collateral, in pratica il pagamento di una somma (275 milioni) a fronte del trasferimento temporaneo della titolarità su una parte delle azioni del(il 31% del pacchetto totale, stando a Reuters: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/repeat--buy-lionrocks-stake-inter--336-million-financing-deal-2021-05-19/ ). La storia è dil’avete raccontata voi, ma ...

