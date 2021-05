Le variazioni societarie come indicatori delle dinamiche criminali (Di venerdì 21 maggio 2021) Le variazioni societarie diventano, in tempo di crisi post-Covid, un indicatore di mobilità dell’economia illegale all’interno del tessuto economico legale. La domanda a cui oggi sono chiamate più frequentemente a rispondere le Forze di polizia riguarda infatti gli effetti che la pandemia produrrà sulle dinamiche criminali e, in particolare, come interviene la criminalità organizzata nell’economia legale, approfittando della crisi economica e dei finanziamenti europei in arrivo. L’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso ha attenzionato i settori chiave dell’economia elaborando una serie di Report sulle dinamiche criminali odierne ... Leggi su leurispes (Di venerdì 21 maggio 2021) Lediventano, in tempo di crisi post-Covid, un indicatore di mobilità dell’economia illegale all’interno del tessuto economico legale. La domanda a cui oggi sono chiamate più frequentemente a rispondere le Forze di polizia riguarda infatti gli effetti che la pandemia produrrà sullee, in particolare,interviene latà organizzata nell’economia legale, approfittando della crisi economica e dei finanziamenti europei in arrivo. L’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte dellatà organizzata di tipo mafioso ha attenzionato i settori chiave dell’economia elaborando una serie di Report sulleodierne ...

