L’amante russo e Io | lui | lei e l’asino in uscita a giugno

(Di venerdì 21 maggio 2021) Con Io, lui, lei e(tit. orig. Antoinette dans les Cévennes) e(tit. orig. Passion simple) la Kitchen Film distribuisce due film originali, provocatori, firmati da due registe francesi. Dove potremmo vedere il film? Due film che vedranno il buio della sala cinematografica anche grazie alla piattaforma Cinekit (www.cinekit.it), dedicata al miglior cinema indie. Due storie che saranno presentate in anteprima italiana alla undicesima edizione del RENDEZ-VOUS,il Festival del Nuovo Cinema Francese, iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, realizzata dall’Institut français Italia e co-organizzata con UniFrance, che torna infatti a Roma, in presenza al Cinema Nuovo Sacher, dal 9 al 132021. (io lui lei e) Io, lui, lei eIl 10 ...