La Raffaele Lamezia Pallavolo cade al tie-break a Palermo dopo un'aspra battaglia (Di venerdì 21 maggio 2021) Arriva la prima sconfitta stagionale per la Raffaele Lamezia che dopo 2 ore e 30 minuti cede il passo alla Pharmap Saber Palermo Prestazione altalenante per i gialloblu che dominano il primo e il terzo set, sprecando nel quarto set la possibilità di espugnare il Palaoreto, anche a causa di due discutibili cartellini rossi ai danni di Sacco e Garofalo. I siciliani, notevolmente rinforzati per questi playoff, hanno fatto la loro partita, dimostrando solidità e cinismo nei momenti fondamentali del match, elementi che hanno poi permesso di portare la vittoria a casa. Ma niente è compromesso: i lametini infatti, domenica 23 maggio, giocando come hanno sempre dimostrato di saper fare, soprattutto al PalaSparti, avranno tutte le possibilità di ribaltare il risultato. Abbiamo raggiunto l'allenatore gialloblu Salvatore ...

