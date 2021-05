La Bbc e Lady D. Come se Vespa fosse il killer di Cogne

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 maggio 2021) Non facile spiegarcela, per noi telespettatori italiani che pure ne abbiamo viste tante. Ma per rendere l’idea: èse vent’anni dopo saltasse fuori che ildiè Brunoin persona. In combutta con un produttore di plastici, per assicurarsi il record eterno degli ascolti. Con la Rai che chiede blandamente scusa, eche se ne va ma tenendo il punto: in fondo ho fatto solo “una cosa stupida”. Forse non rende l’idea, perché la storia è grossa. Martin Bashir, una specie didella Bbc, diventò una star quando nel 1995 realizzò l’intervista del secolo aDiana, quella in cui lei diceva le più brutte cose e intime, e quella volta Casa Windsor stava per venir giù davvero. Si scopre ora che per attirare la principessa nel labirinto di quelle ...