Inter | Lukaku | «Siamo veramente forti Speriamo di poter continuare così»

(Di venerdì 21 maggio 2021) Romeluha ricevuto il riconoscimento del “Premio Gentleman” ed ha parlato della stagione vincente dell’Romelu, premiato per il miglior gol dell’(il 3-0 nel derby), èvenuto durante la cerimonia del “Premio Gentleman”, ringraziando per il premio e commentandola stagione. «Sì è un gol molto bello, poi abbiamo vinto. Sono molto contento per i giocatori, per Antonio e il suo staff, la società e tutti gliisti nel mondo. E’ un buon momento per noi,. Abbiamo un buon allenatore, una buona società edi». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU ...

Commenta per primo Romelu parlare dello scudetto e del futuro. L'attaccante dell', premiato con il 'Gentleman 2021' per il miglior gol segnato nella stagione dei nerazzurri (al derby, 3 - 0 contro il Milan), ... Assegnati i premi gentleman 2021: per l'Inter sono stati premiati Lukaku per il suo gol nel derby e Barella come gentleman dell'Inter ...