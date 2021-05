Giro d’Italia, Nizzolo vince la tappa 13. Egan Bernal ancora in Maglia Rosa (Di venerdì 21 maggio 2021) Giacomo Nizzolo vince in volata la tappa numero 13 del Giro d’Italia. Egan Bernal conserva la Maglia Rosa. Giacomo Nizzolo vince in volata la tappa numero 13 del Giro d’Italia precedendo Edoardo Affini e Peter Sagan. Egan Bernal gestisce le energie e conserva la Maglia Rosa. Nizzolo vince la tappa 13 del Giro d’Italia La tappa 13 porta la corsa Rosa da Ravenna a Verona dopo 198 chilometri di strada. Come prevedibile la tappa si è conclusa in ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021) Giacomoin volata lanumero 13 delconserva la. Giacomoin volata lanumero 13 delprecedendo Edoardo Affini e Peter Sagan.gestisce le energie e conserva lala13 delLa13 porta la corsada Ravenna a Verona dopo 198 chilometri di strada. Come prevedibile lasi è conclusa in ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2021 Giro d'Italia Stage 11 ?? - cyclingpronet : Vincenzo Nibali - intervista post gara - tappa 13 - Giro d'Italia 2021 - cyclingpronet : Giacomo Nizzolo - Intervista all'arrivo - Tappa 13 Giro d'Italia 2021 -