Giro d’Italia 2021, Peter Sagan: “Non era una volata adatta a me. Congratulazioni a Nizzolo!” (Di venerdì 21 maggio 2021) Ottimo terzo posto di tappa per Peter Sagan, che ancora una volta ha dimostrato di essersi presentato al Giro d’Italia 2021 con una grandissima condizione. Di certo quello odierno non era il finale più adatto ad un finisseur come il tre volte campione del mondo che, comunque sia, si è dimostrato ancor più all’altezza di tanti altri velocisti super candidati alla volata odierna. Dopo la vittoria di Foligno, lo slovacco è pronto a stringere i denti anche sulle Alpi, per puntare dritto a Milano e conquistare definitivamente quella maglia ciclamino che continua a tenersi ben stretto. Oggi la sua BORA-hansgrohe ha lavorato sì bene per tenerlo al sicuro, con quattro del team in testa in grado di pilotarlo verso lo sprint, ma forse si sono persi via troppo presto lasciando tutto nelle mani di ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Ottimo terzo posto di tappa per, che ancora una volta ha dimostrato di essersi presentato alcon una grandissima condizione. Di certo quello odierno non era il finale più adatto ad un finisseur come il tre volte campione del mondo che, comunque sia, si è dimostrato ancor più all’altezza di tanti altri velocisti super candidati allaodierna. Dopo la vittoria di Foligno, lo slovacco è pronto a stringere i denti anche sulle Alpi, per puntare dritto a Milano e conquistare definitivamente quella maglia ciclamino che continua a tenersi ben stretto. Oggi la sua BORA-hansgrohe ha lavorato sì bene per tenerlo al sicuro, con quattro del team in testa in grado di pilotarlo verso lo sprint, ma forse si sono persi via troppo presto lasciando tutto nelle mani di ...

