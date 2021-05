Furto con “spaccata”. Arrestato il complice (Di venerdì 21 maggio 2021) Il personale della Squadra Mobile ha notificato ad giovane pregiudicato tarantino di 24 anni attualmente agli arresti domiciliari, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per il 24enne condannato alla pena definitiva di tre anni per Furto e ricettazione, l’Autorità Giudiziaria competente ha ritenuto di sostituire la sua attuale pena detentiva con quella più grave in carcere per le violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giovane pregiudicato, infatti, lo scorso 14 maggio è stato denunciato dai Falchi della Squadra Mobile perché ritenuto complice di un altro coetaneo, autore – poi Arrestato – di numerosi furti nei negozi del centro cittadino con il metodo della “spaccata”. I poliziotti che, nel corso delle indagini lo avevano individuato attraverso la visione delle immagini di ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 21 maggio 2021) Il personale della Squadra Mobile ha notificato ad giovane pregiudicato tarantino di 24 anni attualmente agli arresti domiciliari, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per il 24enne condannato alla pena definitiva di tre anni pere ricettazione, l’Autorità Giudiziaria competente ha ritenuto di sostituire la sua attuale pena detentiva con quella più grave in carcere per le violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giovane pregiudicato, infatti, lo scorso 14 maggio è stato denunciato dai Falchi della Squadra Mobile perché ritenutodi un altro coetaneo, autore – poi– di numerosi furti nei negozi del centro cittadino con il metodo della “”. I poliziotti che, nel corso delle indagini lo avevano individuato attraverso la visione delle immagini di ...

