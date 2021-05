Francia, ecco i numeri di maglia. Benzema prende la 19, Giroud continuerà a vestire la 9 (Di venerdì 21 maggio 2021) La maglia numero 9 della Francia rimane a Olivier Giroud nonostante sia arrivato il ritorno di Karim Benzema. Lo comunica la Federcalcio francese con un Tweet che mostra i numeri ufficiali dei 26 calciatori scelti da Didier Deschamps per l’Europeo: l’attaccante del Real Madrid ha scelto il 19, il numero 10, invece, sarà indossato da Kylian Mbappé. 2?6? joueurs2?6? maillots2?6? numéros1? équipe #FiersdetreBleus Commandez vos maillots ici https://t.co/oK3mepMoi7 pic.twitter.com/Ow5ufXtw3b — Equipe de France (@equipedefrance) May 21, 2021 Foto: sito ufficiale Federcalcio francese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Lanumero 9 dellarimane a Oliviernonostante sia arrivato il ritorno di Karim. Lo comunica la Federcalcio francese con un Tweet che mostra iufficiali dei 26 calciatori scelti da Didier Deschamps per l’Europeo: l’attaccante del Real Madrid ha scelto il 19, il numero 10, invece, sarà indossato da Kylian Mbappé. 2?6? joueurs2?6? maillots2?6? numéros1? équipe #FiersdetreBleus Commandez vos maillots ici https://t.co/oK3mepMoi7 pic.twitter.com/Ow5ufXtw3b — Equipe de France (@equipedefrance) May 21, 2021 Foto: sito ufficiale Federcalcio francese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

