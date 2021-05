Federer: “Sono sicuro che non vincerò il Roland Garros 2021” (Di venerdì 21 maggio 2021) Roger Federer parla del suo ritorno sulla terra battuta e delle sue condizioni fisiche: “Sono sicuro che non vincerò il Roland Garros” Dopo aver giocato un solo torneo nel 2020, nell’anno in corso Roger Federer ha giocato solamente tre partite in due tornei. A Doha, dove lo svizzero rientrava nel circuito dopo oltre un anno di stop, ha sconfitto Evans, prima di cedere a Basilashvili. La scorsa settimana, dopo un ulteriore stop di tre mesi, l’elvetico è tornato a giocare sulla terra rossa dopo due anni nel torneo di casa a Ginevra, ma è stato subito sconfitto da Andujar. Una sconfitta pesante che conferma il ritardo di condizione di Federer, che a 40 anni potrebbe davvero cominciare a pensare al ritiro. A poco più di una settimana dall’inizio del ... Leggi su zon (Di venerdì 21 maggio 2021) Rogerparla del suo ritorno sulla terra battuta e delle sue condizioni fisiche: “che nonil” Dopo aver giocato un solo torneo nel 2020, nell’anno in corso Rogerha giocato solamente tre partite in due tornei. A Doha, dove lo svizzero rientrava nel circuito dopo oltre un anno di stop, ha sconfitto Evans, prima di cedere a Basilashvili. La scorsa settimana, dopo un ulteriore stop di tre mesi, l’elvetico è tornato a giocare sulla terra rossa dopo due anni nel torneo di casa a Ginevra, ma è stato subito sconfitto da Andujar. Una sconfitta pesante che conferma il ritardo di condizione di, che a 40 anni potrebbe davvero cominciare a pensare al ritiro. A poco più di una settimana dall’inizio del ...

Advertising

GiuseppeLaforza : @Pasquorum È un giocatore intelligente, forse quello più intelligente perché tecnicamente Federer e Djokovic sono p… - jkmlrkk : - paoloangeloRF : Roger Federer: 'Sono sicuro che non vincerò il Roland Garros 2021' - - TennisWorldit : Roger Federer: 'Sono sicuro che non vincerò il Roland Garros 2021' - Deiana_Luca9 : @Matt_Orlandi Fondamentalmente non ci sono più gli attaccanti veri. Sono quasi tutti giocatori di pressione da fond… -