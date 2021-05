Ecco quanto guadagnano i concorrenti de ‘L’isola dei Famosi’. Non sono noccioline… (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 15 marzo è iniziata questa sfortunata edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, che ormai sta volgendo al termine, ed è sfortunata per tutta una serie di motivi che vanno dagli infortuni dei concorrenti, costretti al ritiro anzitempo, agli ascolti che si sono tenuti bassi per tutta la durata del reality. Nonostante la presenza in studio dei tre opinionisti più mal assortiti della storia della tv, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che tentano invano di risollevare le sorti del programma, inutilmente, tutte le puntate sono costellate da un po’ di noia e si trascinano stancamente fino alla fine. Ma a proposito dei naufraghi famosi o presunti tali, vi siete mai chiesti quanto hanno guadagnato dalla loro partecipazione sull’Isola della sopravvivenza e del digiuno? Vediamo ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 15 marzo è iniziata questa sfortunata edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, che ormai sta volgendo al termine, ed è sfortunata per tutta una serie di motivi che vanno dagli infortuni dei, costretti al ritiro anzitempo, agli ascolti che sitenuti bassi per tutta la durata del reality. Nonostante la presenza in studio dei tre opinionisti più mal assortiti della storia della tv, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che tentano invano di risollevare le sorti del programma, inutilmente, tutte le puntatecostellate da un po’ di noia e si trascinano stancamente fino alla fine. Ma a proposito dei naufraghi famosi o presunti tali, vi siete mai chiestihanno guadagnato dalla loro partecipazione sull’Isola della sopravvivenza e del digiuno? Vediamo ...

Advertising

FBiasin : Quanto vale il piazzamento in #SerieA? Negli ultimi anni la 'ripartizione quota diritti tv' è stata questa. Ecco p… - documentazione_ : Allo Stato conviene la chiusura delle #scuoleparitarie? Ecco quanto risparmia grazie a loro. - morena_faenza : RT @VanityFairIt: Ecco la top ten delle monarchie più ricche d'Europa (e no, i Windsor non sono i più ricchi) - maliksvoicee : @ladyccrawley Rob mi stava simpatico ma niente di più, mi è dispiaciuto per la fine che ha fatto ma non tanto quant… - VanityFairIt : Ecco la top ten delle monarchie più ricche d'Europa (e no, i Windsor non sono i più ricchi) -