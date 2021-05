Draghi | ok a sospensione brevetti | Italia dona 15 milioni di vaccini

(Di sabato 22 maggio 2021) L'è "aperta" a unadeisuiCovid-19 e intanto mette in campo altri 300di euro e 15di dosi per i Paesi poveri. Questo il messaggio lanciato dal presidente del Consiglio, Mario, nel corso del Global Health Summit, organizzato dalla presidenzana del G20 e dalla Commissione europea. Proprio in veste di guida del G20, ha assicurato, l'vuole mettere a frutto le "lezioni" imparate dalla pandemia, guidando "la spinta globale a progettare migliori risposte globali alle crisi sanitarie attuali e future". E nel vertice di oggi, chiuso con l'approvazione della 'Dichiarazione di Roma', ha sottolineato con soddisfazione, sono stati presi impegni "forti, convinti, sinceri" sia ...

