Decreto Sostegni bis | le parole di Draghi e l’ottimismo per il futuro

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ieri è stato il giorno del via libera da parte del Consiglio dei Ministri albis. Ci sono volute intere settimane di lavoro intenso, per giungere finalmente ad un provvedimento assai articolato, con aiuti di vario genere, proroghe e agevolazioni varie. Destinatari sono famiglie, imprese, lavoratori autonomi, ma anche Comuni e contribuenti alle prese con debiti di natura fiscale. Oltre al corposo pacchetto ristori, che segue quello già varato con il primo dl, compare nel testo anche la norma “anti licenziamenti”. Per le imprese che domandano la cassa covid entro fine giugno, lo stop licenziamenti è prorogato fino al 28 agosto 2021. La conferenza stampa di ieri pomeriggio, con il Premier Mario, è servita a fare il punto della situazione e lo stesso ex ...

Il decreto Sostegni bis non è più un decreto emergenziale ma "di accompagnamento al rilancio". "Ha una parte che ha ancora molto di solidarietà e di sostegno ma c'e' anche una buona componente di rilancio". Nel primo pomeriggio del 20 maggio il Consiglio dei Ministri ha provato il decreto "Sostegni bis", le cui novità sono state illustrate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa.