De Raho (Antimafia): “Piano di ripresa? Monitoraggio esteso per impedire che le mafie ne divorino anche una minima parte” (Di venerdì 21 maggio 2021) “C’è un Monitoraggio estesissimo, larghissimo. E d’altro canto quello che sta avvenendo tutti i giorni con operazioni, arresti, sequestri, che dimostrano quale sia il contrasto alle mafie sul territorio nazionale, ma anche all’estero. Pure la cooperazione nazionale credo dimostri la grande attenzione. Sono stati creati tavoli tecnici fin dal marzo 2020 che erano proiettati sul momento attuale per impedire alle mafie di divorare anche una minima parte di questo ghiotto boccone del Pnrr a trapelare. Lo ha detto a Sky Tg24 Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia, ospite di Buongiorno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “C’è unestesissimo, larghissimo. E d’altro canto quello che sta avvenendo tutti i giorni con operazioni, arresti, sequestri, che dimostrano quale sia il contrasto allesul territorio nazionale, maall’estero. Pure la cooperazione nazionale credo dimostri la grande attenzione. Sono stati creati tavoli tecnici fin dal marzo 2020 che erano proiettati sul momento attuale peralledi divorareunadi questo ghiotto boccone del Pnrr a trapelare. Lo ha detto a Sky Tg24 Federico Cafiero De, procuratore nazionale, ospite di Buongiorno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

