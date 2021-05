Curling, Italia storica! Mosaner e Constantini si qualificano alle Olimpiadi 2022. Prima volta del doppio misto (Di venerdì 21 maggio 2021) Colpaccio dell’Italia ai Mondiali 2021 di Curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini sono riusciti nell’impresa di qualificarsi alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La coppia azzurra, infatti, si è guadagnata l’accesso ai playoff della rassegna iridata in corso di svolgimento ad Aberdeen (Scozia) e, di conseguenza, ha strappato il pass per i Giochi del prossimo anno. La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 8-5 (decisivi i quattro punti marcati nel secondo end e i due nella settima frazione) ed è così sicura di chiudere il gruppo A nelle prime tre posizioni. Al momento, infatti, Mosaner e Constantini occupano il sesecondo posto con 6 successi e 2 sconfitte, al pari del Canada ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Colpaccio dell’ai Mondiali 2021 di: Amose Stefaniasono riusciti nell’impresa di qualificarsiInvernali di Pechino. La coppia azzurra, infatti, si è guadagnata l’accesso ai playoff della rassegna iridata in corso di svolgimento ad Aberdeen (Scozia) e, di conseguenza, ha strappato il pass per i Giochi del prossimo anno. La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 8-5 (decisivi i quattro punti marcati nel secondo end e i due nella settima frazione) ed è così sicura di chiudere il gruppo A nelle prime tre posizioni. Al momento, infatti,occupano il sesecondo posto con 6 successi e 2 sconfitte, al pari del Canada ...

