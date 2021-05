Crotone Fiorentina, i convocati di Cosmi: ben sei assenti (Di venerdì 21 maggio 2021) Serse Cosmi ha diramato la lista dei convocati in vista di Crotone-Fiorentina Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha reso nota la lista dei convocati in vista dell’ultima partita stagionale contro la Fiorentina. Out in sei: Golemic e Magallan per squalifica, Cordaz, Luperto, Di Carmine e Reca per infortunio. Portieri – Crespi, Festa, D’Alterio. Difensori – Cuomo, Djidji, Marrone, Pedro Pereira, Rispoli, D’Aprile, Yakubiv. Centrocampisti – Eduardo, Molina, Petriccione, Rojas, Vulic, Zanellato, Cigarini, Benali. Attaccanti – Dragus, Messias, Ounas, Riviere, Simy. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Serseha diramato la lista deiin vista diSerse, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista dell’ultima partita stagionale contro la. Out in sei: Golemic e Magallan per squalifica, Cordaz, Luperto, Di Carmine e Reca per infortunio. Portieri – Crespi, Festa, D’Alterio. Difensori – Cuomo, Djidji, Marrone, Pedro Pereira, Rispoli, D’Aprile, Yakubiv. Centrocampisti – Eduardo, Molina, Petriccione, Rojas, Vulic, Zanellato, Cigarini, Benali. Attaccanti – Dragus, Messias, Ounas, Riviere, Simy. L'articolo proviene da Calcio News 24.

