Covid | Menichetti | “Mandare vigili da over 60 non vaccinati”

"Dobbiamo andare a cercare a casa gli over 60 non vaccinati, modello cinese. Abbiamo ancora un 12% di ultraottantenni, un 23% di ultrasettantenni e un 50% di ultrasessantenni non vaccinati. Rischiamo di perderli e non dobbiamo. Il 95% dei morti per Covid finora sono stati ultrasessantenni non possiamo permetterci di perderli". E' l'appello lanciato all'Adnkronos Salute dal virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa. "C'è un sommerso che può venir fuori solo incrociando i dati delle istituzioni locali con i dati dei medici di medicina generale – sottolinea – In parte può essere per difficoltà a prenotarsi online e in parte frutto di resistenze nei confronti del vaccino. Quindi – propone il virologo – deve essere il medico di medicina generale che deve prendere ...

