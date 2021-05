Covid | Fratoianni | ' stop brevetti vaccini | alla fine Draghi lo ha detto | ora conseguenti'

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "l'ha. Ci sono voluti 6 mesi di campagna martellante, da parte nostra e di tutte le organizzazioni e movimenti sociali, ci sono volute diverse mozioni e dibattiti aspri in Parlamento, c'è stato anche bisogno di aspettare che lo dicesse Joe Biden negli Stati Uniti. Mal'ha". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicoladopo le parole del presidente del consiglio dei ministri. “L'Italia è favorevolesospensione deisui. Sospiro di sollievo. Ora però il governo sia conseguente - conclude il leader di SI - in tutte le sedi internazionali senza alcun tentennamento".

ilconterosso1 : @PieraBelfanti Dopo il Covid una bella Revisione estimi,patrimoniale alla Fratoianni e Successione alla Letta...riu… -

Le operazioni di sbarco sono state fatte precedere dai test anti -cui sono stati sottoposti ... di carattere politico, dal segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola. Crediti ...... quella del 2008 - 2011 e la vicenda", premette Letta. "Abbiamo chiesto ai giovani un ... Dalla maggioranza arriva il plauso di Nicola, segretario di Sinistra Italiana, che definisce la ...Per il deputato dem, quella del suo segretario è una idea di "buonsenso" e invita il premier a "a incontrare i ragazzi che vivono in ...Tassa di successione, proposta Letta: una dote ai giovani dai redditi dei più ricchi. Risposta Draghi: non è il momento di chiedere soldi.