Covid, 600 morti per contagi sul lavoro: soprattutto uomini (Di venerdì 21 maggio 2021) Dall'inizio della pandemia allo scorso 30 aprile i decessi per contagi Covid sul lavoro sono 600, concentrati soprattutto nel trimestre marzo-maggio 2020 (58,2%) e pari a circa un terzo del totale degli infortuni sul lavoro con esito mortale denunciati all'Inail da gennaio 2020, con un'incidenza dello 0,5% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall'Iss alla data del 30 aprile. Emerge dal 16esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail, pubblicato oggi. Rispetto ai 551 casi rilevati dal monitoraggio allo scorso 31 marzo, i casi mortali sono 49 in più, di cui 11 ad aprile, 10 a marzo, quattro a febbraio e otto a gennaio di quest'anno, sei a dicembre e sette a novembre dello scorso anno, mentre i restanti tre decessi sono ...

