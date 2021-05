“Cosa saremo” è il nuovo singolo di Cloude (Di venerdì 21 maggio 2021) “Cosa saremo” è una canzone, ma anche uno sfogo a voce alta di Cloude, un brano che delinea senza filtri i contorni della dimensione quotidiana dell’autore, scandita da attimi di amarezza e crescente disillusione per un futuro sempre più incerto. Un brano, quello di Cloude, che sottolinea la necessità, da parte del rapper, di esternare il proprio lato introspettivo. Un singolo che mette ancora più al centro Genova sulla mappa, confermando ulteriormente l’importanza del capoluogo ligure nella scena rap italiana. Cloude, veterano se confrontato agli emergenti degli ultimi anni, mantiene un livello decisamente alto in questo senso, dimostrando un sound “di spessore” e soprattutto attuale. Spiega Cloude a proposito del brano e dei sentimenti che racchiude: «A volte ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 21 maggio 2021) “” è una canzone, ma anche uno sfogo a voce alta di, un brano che delinea senza filtri i contorni della dimensione quotidiana dell’autore, scandita da attimi di amarezza e crescente disillusione per un futuro sempre più incerto. Un brano, quello di, che sottolinea la necessità, da parte del rapper, di esternare il proprio lato introspettivo. Unche mette ancora più al centro Genova sulla mappa, confermando ulteriormente l’importanza del capoluogo ligure nella scena rap italiana., veterano se confrontato agli emergenti degli ultimi anni, mantiene un livello decisamente alto in questo senso, dimostrando un sound “di spessore” e soprattutto attuale. Spiegaa proposito del brano e dei sentimenti che racchiude: «A volte ...

